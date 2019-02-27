Hasta yakını doktorun yolunu kesip darp etti

İstanbul’da uzman doktor, eski bir hastasının yakını tarafından yolu kesilerek darp edildi.

İHA’nın haberine göre hastaneye kaldırılan doktor, “Kafamı yumruklayıp aşağı düşürdü. Tekme tokat girmeye başladı. Elim ve burnumda kırıklar tespit edildi” diye konuştu.

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Habere göre olay dün akşam saatlerinde Zeytinburnu Metro durağında yaşandı.

Özel bir hastanede üroloji uzmanı olarak görev yapan Op. Dr. Hasan Cabbar’ın yolu mesai çıkışında eski bir hastasının oğlu tarafından kesildi.

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Tedavi sonrası babasının durumunun iyi olmadığını söyleyen ve tehditler savuran hasta yakını, doktordan harcadıkları parayı geri vermesini istedi. Ardından doktora saldırarak darp etti.

Aldığı darbelerle yere yığılan ve kendinden geçerek bayılan doktor Hasan Cabbar, sağlık ekipleri tarafından Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı. Kolunda ve burnunda kırık olduğu tespit edilen doktor Cabbar, tedaviye alındı.

Kaçan saldırganın yakalanması için soruşturma başlatıldı.