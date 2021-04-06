Hasta oranında Türkiye dördüncüsü: Çanakkale’ye giden izole edilecek

Güncellenen Covid-19 risk değerlendirme haritasına göre ‘çok yüksek riskli’ Çanakkale’ye gidenler izole edilecek.

Fotoğraf: DHA

Şehirde 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı bir haftada 348.81’den, 546.77’ye yükselmişti. Çanakkale son açıklanan vaka sayısı ile Covid-19 hasta oranında Türkiye dördüncüsü.

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DHA’nın haberine göre tedbirlere rağmen vakaların artması üzerine İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplandı.

Kurulun aldığı kararlara göre kentteki pazarlarda ‘yoğunluğu azaltmak için’ bazı tezgahların farklı günlerde kurulacak.

Halk pazarlarında sebze meyve gibi satış tezgahlarının salı ve cuma günü kurulması, giyim, oyuncak, züccaciye, nalburiye gibi ihtiyaç malzemelerinin satışını yapan tezgahlar sadece çarşamba günleri kurulacak.

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Pazar yerindeki tezgah ile sergi arasında en az üç metre mesafe olacak. Pazar yerlerinde giysi denenmeyecek, giysi deneme kabinleri kaldırılacak.

Açık alanlarda HES kodu sorgulaması

Covid-19 tedbirleriyle ilgili belediyeler, il özel idareleri, kolluk araçların ve camiler anons sistemlerini daha aktif kullanacak. Sokağa çıkma yasağının bulunduğu zamanlarda aktif görevi olmayan kamu personeli ve muafiyet verilen kişiler muafiyet konusunu teşkil eden iş, mekan ve zamanlar dışında sokağa çıkmayacak.

Kolluk kuvvetleri artık açık alanlarda da HES kodu sorgulaması yapacak.