Hasta nakil aracı şoförüne darp: Tüm sağlıkçılar adına şikayetçiyim

Hatay’da Covid-19 hastasına giderken yolda darp edilen hasta nakil aracının şoförü, “Tüm sağlık çalışanları adına şikayetçiyim” dedi.

Kırıkhan Belediyesi’ne ait araçta çalışan Mustafa Başbay, dün Covid-19’a yakalanan hastayı evinden alıp hastaneye götürmek üzere yola çıktı. Başbay, Atatürk Caddesi’nde kendisine yol vermeyen araç sürücüsüyle tartıştı.

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Kendisini polis olarak tanıtan araç sürücüsü, nakil aracı şoförünü darp ederek olay yerinden kaçtı. Yumruk darbeleri nedeniyle Başbay’ın yüzünde yaralar oluştu.

Darp raporu alan Başbay, sürücü hakkında suç duyurusunda bulunurkeni emlakçılık yaptığı belirlenen şüpheli Davut D. gözaltına alındı.

Hastanedeki tedavisinin ardından evine dönen Mustafa Başbay, olayı şöyle anlattı: “Hızla bir vakaya yetişmeye çalışıyordum. Yolun sol şeridinden ilerlerken söz konusu sürücü aracıyla önüme geçti. Yol vermeyince ‘Neden böyle yapıyorsun?’ dedim. ‘Senin buradan geçiş hakkın yok’ diyerek bağırdı. Polis ve Kırıkhan’da tanınmış birinin akrabası olduğunu söyledi. Araçtan indik. İner inmez bana kafa attı ve darp etmeyi sürdürdü. Daha sonra olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Bu kişiden sonuna kadar şikayetçiyim. Tüm sağlık çalışanları adına şikayetçiyim. Bugün benim başıma gelen yarın başka bir arkadaşımızın başına gelebilir.”