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Yaramazlara biraz batar!

Hasta kedilere evini açtı

Hatay’da yaşayan 50 yaşındaki Selda Ayrık, beş yıldır sokakta gördüğü bakıma muhtaç kedileri evine alarak bakımını yapıyor.

Fotoğraflar: DHA

Ayrık, beş yıl önce karlı ve soğuk havada kızının sokakta bulduğu hasta bir kediyi eve götürmesiyle yardıma muhtaç kedilere bakmaya başladı.

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Kedinin karnını doyurup ısıttıklarını, daha sonra hayvanın iki gün boyunca uyuduğunu aktaran Ayrık, “O kediden sonra kızım bulduğu her kediyi bana getirmeye başladı” dedi.

Ayrık, şu an 17 kediye bakıyor. Kedilerle uzun süre yaşayan kadın, her birine isimler de vermiş. Ayrık, “Onların da bir hitap şekline ihtiyacı var. Seslendiğimizde bakacağı bir isim koydum her birine. Böylece onlara daha da alıştım” ifadelerini kullandı

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