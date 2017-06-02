‘Hassasiyet’ çözümü: ABD, YPG’ye verilen silahların kaydını Türkiye’yle paylaşacak

ABD, Suriye’de YPG’ye verilecek silahların kaydının Türkiye’yle paylaşılacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ziyaretine günler kala YPG’ye ağır silah gönderilmesini öngören kararnameyi imzalamıştı. Silahlar bu hafta teslim edilmeye başlanmıştı.

Türkiye karara tepki göstermesine karşın herhangi bir adım atmamış, ABD ise Türkiye’nin hassasiyetlerini anladıklarını açıklamıştı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre konuyla ilgili açıklama yapan IŞİD karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Ryan Dillon, “Ne tür (silahlar) verdiğimiz konusunda Türkiye’ye şeffaf davranıyoruz… SDG’ye verdiğimiz silahların tamamının hesabını tutuyoruz” dedi.

Silahların seri numaralarının kaydının tutulacağını dile getiren Dillon, “Bu bilgileri veri tabanımızda tutacağız ve sağladığımız silahlardan endişe duyan (Suriye’nin) kuzeyindeki müttefiklerimizle bu bilgileri paylaşacağız” diye konuştu.