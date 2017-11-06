Haşmet Babaoğlu: Bu iktidar mı totaliter? Saçmalamayın

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Her lafında AK Parti iktidarını ve Erdoğan’ı totaliter olmakla suçlayanlar var ya, onlar bu konuda hiç ağızlarını açmasınlar, hiç!

Çünkü liberalinin, Marksistinin, şucusu bucusunun el üstünde tuttuğu sosyal bilimciler de açık olarak ifade etmişlerdir ki, totaliter rejimler en hızlı biçimde eğitimi değiştirir ve bütünleştirirler. Bu konuda hata kabul etmez, vakit kaybetmeye tahammül edemezler.

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“Totaliter liderlik her şeyden önce pedagogdur” ve yurttaşlarına bir çocuk gibi en baştan öğrenmeyi, düşünmeyi, konuşmayı öğretmek ister.

Şimdi söyleyin bana…

Daha iyi ve daha demokratik bir eğitim sistemi bulmak için kendini perişan edip sürekli hayal kırıklığı yaşayan AK Parti iktidarı mı totaliter?

Haşmet Babaoğlu’nun yazısı