Haşmet Babaoğlu: 2002’de başlayan sosyolojik süreç referandumla tamamlanacak

…Birdenbire sorulsa “evet” derlermiş ama iyi düşünürlerse “hayır” olurmuş da…

Yok! Kararsız falan değiller. Tam tersine… Kararlılar… Bin dereden çamurlu su getirip ortalığı bulandırmakta kesin kararlılar.

Aslında böyle kıvranıp laf çevirmelerin toplumsal/ siyasal karşılığı yok. Medyacı olmasalar üzerlerine bunca lafı etmeye değer mi, emin değilim. Zaten esas mesele de orada…

Sürekli mahalleye konuşup sevilmek; mahalleden geçinip gitmek güzeldi tabii. Ama gün geldi, o dönem kapandı. 15 Temmuz milat oldu.

Şimdi 2002’de başlayan sosyolojik süreç referandumla tamamlanacak.

Milletin artık onlarınkiyle birlikte birçok “mahalle”yi harman edip geleceğe doğru yönelme arzusunda olduğunu görüyor, biliyorlar.

Canlarının sıkılması, morallerinin bozulması bundan…

Haşmet Babaoğlu’nun yazısı