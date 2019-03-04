Hasköy’e ‘Hızır gelmiş’: Meçhul birisi, kapılara 1000 lira bırakıyor

Beyoğlu’nun Hasköy semtinde son günlerde birçok kişi kapıdan içeri atılmış içinde 1000 TL bulunan bir zarfla karşılaştı.

Paşa Ali Bilgin. Fotoğraflar: DHA

DHA’nın haberine göre Hasköy’de çoğunluğu gecekondudan oluşan mahallede hemen herkes bir aydır gece kapılarının arasından bırakılan para dolu zarfları ve bunu kimin yaptığını konuşuyor. Mahalleli parayı koyanı bilmese de adını ‘Hızır‘ koymuş.

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Bazı evlere tek, bazılarına ise iki ya da üç zarf atılıyor. Zarfların her birinden 1000 TL çıkıyor.

‘Amca karıştırma söylenmez’

Mahalle sakinlerinden Paşa Ali Bilgin şunları söyledi: “Sabah namaz vakti kalktım, evde tespih çekiyorum. Abdest aldım. Bir ses oldu dışarı çıktım. Baktım bacımla konuşuyorlar. Ne oluyor, dedim. ‘Amca bir zarf bıraktım pazar parası yaparsınız’ dedi. Dedim ki ‘Burada bir hane yok. Bacım da var’ dedim. Yukarılarda ona da vermişler. Dağıtarak gelmişler. Sonra gittiler. Zarfta ya 100 ya da 200 lira var sandım. Baktım 1000 TL var. Üç zarf aldık. ‘Nereden geldi bu para?’ dedim. ‘Amca karıştırma bu söylenmez. Patronumuz sağ olsun’ dediler” diye konuştu.

Bir başka mahalle sakini Mustafa Bilgin de, “Buradan geçerken ışığı görüyorlar. Burada duruyorlar. Abimi görüyorlar. Zarf veriyorlar iki üç tane. 1000 lira varmış zarfta. Sonra da gidiyorlar” dedi.

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Metin Canbolat

Metin Canbolat ise şunları anlattı: “Gerçekten durumu iyi olmayan evleri görerek kapı altlarından zarfı attıklarını söylüyorlar. Alanlar da ‘Aldık’ diyor. Ama kim olduğunu, ne için yapıldığını bilmiyorum. 10- 15 kişi duyduk para alan. Ama mahallede çok fazla alan var. Daha önce bir sefer daha söylenmişti. Şimdi yakınımızdaki insanlar alınca biliyoruz. Allah razı olsun bu insandan. Bize gelen olmadı ama bu kadar evi neşelendirdi, şenlendirdi. Böyle insanlara ihtiyaç var.”

‘Diğer iş adamlarına örnek olsun’

Bir diğer mahalle sakini Yaşar Bilgin şöyle konuştu: “Geçen hafta ve ondan önceki hafta oldu. İki defa oldu bu ay içerisinde. Birinde sabah 06.30 da diğerini de gece 23.30’dan sonra dağıtmışlar. Bizde babam almış. Sabah dağıtıldığında. Zarflardan bin lira çıktı. 40 senedir bu mahalledeyim böyle bir şey görmedim. Allah razı olsun. Diğer iş adamlarına da örnek olsun. Herkes bir mutlu oldu. Babam da ihtiyacı olan akrabalarına da dağıttı. duyduğumuz 15, 20 ev var. Ama daha fazlası var. Kimse söylemiyor.”

‘Zengin olup burayı unutan biri olabilir’

Bir başka mahalle sakini Oğuzhan Erzurumlu şunları söyledi: “Bize gelmedi ama mahallede ihtiyacı olan evlere vermişler. Bir sonraki gelmelerinde verdiklerine vermemişler. Araştırmışlar ihtiyacı olanlara vermişler. Allah razı olsun abi. Atladıkları da olmuş ama birçok aileye vermişler. Bizi atlamışlar. Allah razı olsun. Benim tahminim burada eskiden oturan daha sonra zengin olup burayı unutmayan biri olabilir parayı dağıtan kişi. Çünkü bu kadar ihtiyacı olan evleri bilmesi imkansız.”

