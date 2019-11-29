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Yaramazlara biraz batar!

Hasımlarını dövüp, bıçaklayıp, tüfekle vurup öldürdüler: Üç kişi gözaltında

Şanlıurfa’da Yakup Bendaş (26), dövülüp, bıçaklanarak, tüfekle vurulduktan sonra hastane önüne bırakıldı. Doktorların müdahale ettiği ağır yaralı Bendaş, kurtarılamadı. Polis, üç kişiyi olayda kullanılan suç aletiyle birlikte yakalayıp, gözaltına aldı.

Fotoğraflar: DHA

Olay, çarşamba gecesi, Karaköprü Mahallesi’nde meydana geldi. Arkadaşları ile kafede oturan Yakup Bendaş, iddiaya göre, yanına gelen bazı kişilerce ailevi konunun görüşülmesi için dışarı çağrıldı. Bendaş, dışarı çıkınca plakası bilinmeyen araca bindirilerek, götürüldü. Dövülüp, bıçaklanarak, tüfekle vurulan Bendaş, araçla Karaköprü semtindeki özel hastanenin önüne bırakıldı. Sağlık görevlilerince acil servise alınan ağır yaralı Bendaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yakup Bendaş’ın cenazesi, yapılan otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi.

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Saldırganların belirlenip, yakalanması için çalışma başlatılmasından bir süre sonra, cinayet şüphelisi üç kişinin kimliği, Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekiplerince tespit edildi. Ekipler, düzenledikleri operasyonda Bendaş ile aralarında husumet bulunduğu öğrenilen T.F. (30), M.Y (21), ve V.K’yi (32) olayda kullanılan suç aletiyle birlikte yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler ‘kasten adam öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

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