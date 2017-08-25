Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
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Hasat festivali

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Hindistan’da hasat festivali başladı, sokaklar şenlendi. Sahne almayı bekleyen bir dansçı… (Reuters)

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