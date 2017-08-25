Hindistan’da hasat festivali başladı, sokaklar şenlendi. Sahne almayı bekleyen bir dansçı… (Reuters)
Yaramazlara biraz batar!
Hindistan’da hasat festivali başladı, sokaklar şenlendi. Sahne almayı bekleyen bir dansçı… (Reuters)
Darbe girişimi sırasında ‘Akıncı Üssü’nde olup bitenlerle ilgili davaya, 15 Temmuz gecesi uçakların kalkış emrini vermekle suçlanan üssün eski harekat komutanı kurmay albay Ahmet Özçetin’in çapraz sorgusuyla devam edildi.
Türk Telekom’un yüzde 55’ine sahip olan Oger Telekom’un hisselerini Saudi Telekom’un alacağı öne sürüldü.
İtalyan haber dergisi L’Espresso, IŞİD’in Reina saldırısının emrinin, ABD’nin Teksas eyaletinde yaşayan bir örgüt üyesi tarafından verildiğini öne sürdü.
Endonezya güvenlik yetkilileri, İslamcı militanların radyoaktif türde bir ‘kirli bomba’yı infilak ettirmeyi planladığını söyledi. Reuters’in haberi, Endonezya’daki militanların hedeflerini ne kadar büyüttüğünü gösteriyor.
Milyonlarca seveni olan bir camia 50 kişinin birbirleriyle kuramadıkları ilişkinin açığa çıkmaması için verdiği mücadeleye kurban gidiyor.