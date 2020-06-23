‘Hasarsız’ dediği otomobilde ‘hasar kaydı’ çıkan galerici tazminat ödedi

İzmir’de ‘hasarsız’ diye aldığı ikinci el otomobili hasarlı çıkan müşteri soluğu mahkemede aldı. Mahkeme, aracın hasar durumuyla ilgili yanlış bilgi veren galericinin tazminat ödemesine hükmetti.

Fotoğraf: DHA

Bir galeriye giden B.Ö., 2019’da 325 bin liraya ikinci el otomobil aldı. Galericinin “Araçta hasar yok” sözüne güvenen müşteri, araçta hasarların belirlendiği ekspertiz incelemesi yaptırmadı. B.Ö., 14 ay sonra aracı satmak istediğinde ekspertiz incelemesi yaptırıldı. Araçta 45 bin liralık hasar kaydı çıktı.

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B.Ö., bu hasar kaydı sonrası mahkemeye giderek galeriden şikayetçi oldu. İzmir Sulh Hukuk Mahkemesi’nde açılan tespit ve tazminat davasında B.Ö. lehine karar çıktı. Mahkeme, galericinin alıcıya otomobilin hasarıyla ilgili bilgi vermesi ve dürüst olması gerektiğini belirtti.

Mahkeme, alıcının tüketici olması nedeniyle herhangi bir eksper kaydı ya da tramere götürme zorunluluğunun bulunmadığını, böyle bir kanun maddesinin olmadığını belirterek, B.Ö.’nün zararının karşılanmasına karar verdi.

B.Ö.’nün avukatı Alperen Cihan Çetinkaya, aracın gerçek değerinin tespit davasında 280 bin lira olarak belirlendiğini belirterek avukatının 45 bin lira tazminat kazandığını söyledi. Avukat, aracın ön kaputunun değiştirildiğini ve boya bulunduğunu dile getirdi.