Hasar yüzünden tespiti güç: Londra’yı sarsan yangında ölü sayısı 79 kabul edilecek

Britanya’nın başkenti Londra’da 24 katlı bir binada çıkan yangında ölü sayısının 79 olarak kabul edildiği açıklandı.

Londra’nın batısındaki Kensington’daki Latimer Road’da bulunan binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmıştı.

130 dairenin bulunduğu apartmanda yüzlerce insan yaşıyordu. Gelir düzeyi yüksek semtte düşük gelirlilerinin oturduğu binadaki yangın hükümete yoğun tepki gelmesine neden olmuştu.

Londra emniyetinden Stuart Cundy, hasar nedeniyle inceleme işlemlerinin hayli zor ve yavaş yapılmak zorunda kaldığı binada 79 kişinin ya hayatını kaybettiğini ya da ölmüş sayıldığını söyledi.

Cundy, artmaya devam edebileceğini, kayıp olduğu bilinmeyen kişilerin işlemlerin sonunda hayatını kaybettiğinin belirlenebileceğini vurguladı.

Öte yandan halkta öfkeye neden olan yangında hayatını kaybedenler için bugün birçok yerde birer dakikalık saygı duruşu düzenlendi.

Yangın felaketinden önce Manchester ve Londra saldırılarıyla sarsılan Britanya, son olarak da bir camiden çıkan yayaların üzerine araç sürerek bir kişinin ölümüne yol açan saldırının şokunu atlatmaya çalışıyor.