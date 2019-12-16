Hasankeyf’teki son tarihi eser de dört saatte taşındı

Batman’da tarihi Hasankeyf ilçesinde bulunan 610 yıllık Er-Rızk Camii, yeni yerine dört saatte taşındı. Böylece Ilısu Barajı nedeniyle su altında kalacak 12 bin yıllık ilçede hiç tarihi eser kalmamış oldu.
Hasankeyf’te inşa edilen Ilısu Barajı nedeniyle eserlerin sular altında kalmaması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında daha önce altı eser yerlerinden sökülerek taşınmıştı.
Bir süre önce minaresi sökülen Er-Rızk Camii’nin 1700 tonluk gövde kısmı da bugün taşındı. Caminin gövdesi sökülerek özel platforma yerleştirildi. Ardından saat 08:15’te caminin 3 kilometre mesafedeki Kültürel Park’a yolculuğu başladı.
Cami, saat 12:15’te yeni yerine ulaştı. Tarihi caminin gövdesi, platformdan indirilerek aslına uygun şekilde yeniden inşa edilecek.
Daha önce Artuklu Hamamı, Sultan Süleyman Koç Camisi, İmam Abdullah Zaviyesi, Er-Rızık Camisi minaresi, Zeynel Abidin Türbesi, Eyyubi (Kızlar) Camii ve kale giriş orta kapısı, Dicle Nehri kıyısında kurulan Kültürel Park’ta yeniden inşa edilmişti.