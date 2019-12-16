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Yaramazlara biraz batar!

Hasankeyf’teki son tarihi eser de dört saatte taşındı

Batman’da tarihi Hasankeyf ilçesinde bulunan 610 yıllık Er-Rızk Camii, yeni yerine dört saatte taşındı. Böylece Ilısu Barajı nedeniyle su altında kalacak 12 bin yıllık ilçede hiç tarihi eser kalmamış oldu.

Fotoğraflar: DHA

Hasankeyf’te inşa edilen Ilısu Barajı nedeniyle eserlerin sular altında kalmaması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında daha önce altı eser yerlerinden sökülerek taşınmıştı.

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Bir süre önce minaresi sökülen Er-Rızk Camii’nin 1700 tonluk gövde kısmı da bugün taşındı. Caminin gövdesi sökülerek özel platforma yerleştirildi. Ardından saat 08:15’te caminin 3 kilometre mesafedeki Kültürel Park’a yolculuğu başladı.

Cami, saat 12:15’te yeni yerine ulaştı. Tarihi caminin gövdesi, platformdan indirilerek aslına uygun şekilde yeniden inşa edilecek.

Daha önce Artuklu Hamamı, Sultan Süleyman Koç Camisi, İmam Abdullah Zaviyesi, Er-Rızık Camisi minaresi, Zeynel Abidin Türbesi, Eyyubi (Kızlar) Camii ve kale giriş orta kapısı, Dicle Nehri kıyısında kurulan Kültürel Park’ta yeniden inşa edilmişti.

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