İnşaat şirketi yargıya kafa tutuyor: Hasankeyf’te ihale iptal ama taşıma devam

Batman’ın Ilısu Baraj Gölü altında kalacak tarihi ilçesi Hasankeyf’teki bazı tarihi eserlerin taşınmasına ilişkin ihale Danıştay tarafından iptal edilse de inşaat şirketi durmuyor.

Danıştay dün eserlerin taşınması ihalesini iptal etmiş, birçok eser taşındıktan sonra gelen karar üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı soruşturma başlatmıştı.

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Taşıma sürüyor

Ancak Danıştay’ın kararına rağmen Cumhur Alp+Alp İnşaat iş ortaklığı Kızlar Camii’nin duvarları ve El Rızk Camii’nin minaresini taşıma işlemlerine devam ediyor.

Bu iki eser, Hasankeyf’ten nakledilecek yedi eserin arasında yer alıyor.

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İlçe sakinleri tepkili

İlçe sakinleri ise Kızlar Camii duvarlarının taşınması esnasında ilçe içinden geçen yola hafriyat döküldüğü gerekçesiyle firma yetkililerine tepkili.

Eski belediye meclis üyesi Abdullah Tarhan şunları söyledi: “Tarihi eserlerin bir bölümü taşındı. Danıştay bu eserlerin taşınma ihalesini iptal etti. Bakanlık soruşturma başlattı ama ilçede değişen bir şey yok. Yapımcı firma şimdi de yolumuzu kapatmaya çalışıyor. Eski elektrik hatları sökülüyor, içme suları akmıyor. Yeni konutlar bize teslim edilmeden başlayan sorunlar artarak devam ediyor.”

Firma ısrarcı

Ancak firma çalışmaya devam etmekte ısrarlı. Yetkililer, Danıştay’ın kararı kendilerine ulaşmadığı için çalışmalara devam ettiklerini, ihale iptal edilse dahi Kızlar Camii duvarları ve El Rızk Camii’nin minaresinin yeni yerleşim yerine taşınacağını belirtiyor.