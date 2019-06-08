Diken

Yaramazlara biraz batar!

Hasankeyf’i kurtarmak için bir girişim de AP üyesinden: Cumhurbaşkanına mektup yazdı

Batman’ın, Ilısu Baraj Gölü’nün suları altında kalacak tarihi Hasankeyf ilçesinde konuşan Britanya Yeşiller Partisi Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Tulie Ward, baraj yapımının durdurulması için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a mektup yazdığını söyledi.

Fotoğraf: DHA

Hasankeyf’i Yaşatma Girişimi ve Mezopotamya Ekoloji Hareketi’nin de aralarında bulunduğu 87 sivil toplum kuruluşu, ‘Hasankeyf için küresel eylem günü’ çağrısı için bir araya geldi. Eyleme, HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, Tulie Ward, Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir’in de aralarında olduğu çok sayıda kişi katıldı.

Reklam

Fotoğraf: www.suhakki.org

İlçe girişindeki seyir alanında yapılan eyleme katılan Ward, Erdoğan’dan yanıt beklediğini ifade ederek şunları söyledi: “Dil ve kültür çok önemlidir. Özelikle büyüyen nesil için kültür ve nesil çok önemli olduğunu biliyoruz. Biliyorum ki; Avrupa’dan birçok inşaat şirketi proje çevreye uygun olmadığı için çekildi. Arkamdaki yer 12 bin yıllık ve dokuz uygarlığın yaşadığı bir yer. Sular altında kalması bütün dünya haklarını ilgilendiriyor. Geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir mektup yazdım. Mektubumda Ilısu Barajı’nın durdurmasını istedim. Bir uluslararası politikacı olarak bir cevap almayı hak ediyorum. Kendi gözlerimle kültürel mirasların yok edildiğini, dokunulamaz mirasların yok edildiğini gördüm.”

National Geographic yazdı: Hasankeyf’te tarih sular altına gömülüyor

Hasankeyf’te tahliyeyi protesto eden esnafa tazyikli su ve gaz

TOKİ usulü Hasankeyf: Yeni alandaki 710 konutun inşasında sona gelindi

AYM, Hasankeyf’i ‘batırdı’: Sular altında bırakacak düzenlemeye onay

SON HABERLER

İstanbul’un yüz ölçümünden daha fazla alan ranta açıldı

Türkiye Ormancılar Derneği’nin (TOD) hazırladığı ‘Türkiye Ormancılığı: 2019’ isimli rapora göre, 2004’ten bu yana orman alanı kapsamı dışına çıkarılarak ranta açılan saha 6 milyar 513 milyon 900 bin metrekare. Rakam 5 milyar 461 milyon metrekare olan İstanbul’un yüzölçümünü bile geçiyor.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...