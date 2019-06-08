Hasankeyf’i kurtarmak için bir girişim de AP üyesinden: Cumhurbaşkanına mektup yazdı

Batman’ın, Ilısu Baraj Gölü’nün suları altında kalacak tarihi Hasankeyf ilçesinde konuşan Britanya Yeşiller Partisi Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Tulie Ward, baraj yapımının durdurulması için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a mektup yazdığını söyledi.

Fotoğraf: DHA

Hasankeyf’i Yaşatma Girişimi ve Mezopotamya Ekoloji Hareketi’nin de aralarında bulunduğu 87 sivil toplum kuruluşu, ‘Hasankeyf için küresel eylem günü’ çağrısı için bir araya geldi. Eyleme, HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, Tulie Ward, Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir’in de aralarında olduğu çok sayıda kişi katıldı.

Reklam

Fotoğraf: www.suhakki.org

İlçe girişindeki seyir alanında yapılan eyleme katılan Ward, Erdoğan’dan yanıt beklediğini ifade ederek şunları söyledi: “Dil ve kültür çok önemlidir. Özelikle büyüyen nesil için kültür ve nesil çok önemli olduğunu biliyoruz. Biliyorum ki; Avrupa’dan birçok inşaat şirketi proje çevreye uygun olmadığı için çekildi. Arkamdaki yer 12 bin yıllık ve dokuz uygarlığın yaşadığı bir yer. Sular altında kalması bütün dünya haklarını ilgilendiriyor. Geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir mektup yazdım. Mektubumda Ilısu Barajı’nın durdurmasını istedim. Bir uluslararası politikacı olarak bir cevap almayı hak ediyorum. Kendi gözlerimle kültürel mirasların yok edildiğini, dokunulamaz mirasların yok edildiğini gördüm.”