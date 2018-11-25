Hasan Öztürk: Üç büyük şehrin adayları neden açıklanmadı?

Bir gün önce İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir belediye başkan adaylarının da bu toplantıda açıklanacağına yönelik bilgiler gelmişti. Ancak ne olduysa geceki görüşmeler sonrasında bu üç büyük şehrin adayının açıklanması salı gününe belki de Arjantin ziyareti sonrasına kaldı.

İşte bu yeni duruma ilişkin bilgi, Haliç Kongre Merkezi’ne ulaştığında coşku biraz düştü. “Neden 3 büyük şehrin adayları açıklanmıyor” sorusunun peşine düştüğümüzde ise birkaç gerekçenin kulaktan kulağa yayıldığını gördük.

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Hasan Öztürk’ün yazısı