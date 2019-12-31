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Yaramazlara biraz batar!

Hasan Öztürk: TOGG’u izlerken ‘Aman dikkat sonu Devrim gibi olmasın’ diye dua ettim

Devrim otomobilinin kaderini bilen biri olarak, cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tanıtımıyla görücüye çıkan TOGG’u izlerken ‘nazar âyetleri’ni okudum. Birçok kez, “Bahtı açık olsun” dedim. Hatta “Aman dikkat sonu Devrim gibi olmasın” diye dua ettim.

Çünkü TOGG, bana göre İHA ve SİHA’lar gibi dünya ölçeğinde rekabet edebilecek en önemli global ürünlerimizden biri olmak üzere.

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Olmak üzere diyorum, zira yürüyen prototip olarak karşımızda muazzam bir ürün var.Bu ürünün fabrika bandından inip, son kullanıcıya ulaşıncaya kadar geçireceği evreler son derece kritik evreler.

Hasan Öztürk’ün yazısı

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