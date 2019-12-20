Hasan Öztürk: Suriyeli mültecilerin çoğu dönmeyecek… O halde ne yapmalı?

Suriyeli mülteci sorununun aşılmasında belki de yegane şart Suriye’nin varlığı.

Suriye’deki siyasi belirsizliğin sona ermesiyle birlikte “gönüllülük” esasına göre geri dönüşlerin olacağı düşünülüyor.

Reklam

Biz ise Suriye’den ülkemize gelen geçici koruma statüsündekilerin en az yarısının kalacağını öngörüyoruz. Dahası Türkiye’de doğan Suriyeli çocuk sayısının çoktan yarım milyonu geçtiğinin farkındayız.

Gettolaşma ve yıllar sonra bile “yabancı” olma durumuyla karşı karşıya kalma olasılıkları yüksek Suriyelilerin “aidiyet” duygularını pekiştirecek “yerli” projelere ihtiyacımız var.

Hasan Öztürk’ün yazısı