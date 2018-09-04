Hasan Öztürk: Sahada bir kaynağım, ‘Türkiye İdlib’e girmek zorunda kalabilir’ dedi

Sahada faaliyette olan bir kaynağım, “Türkiye İdlib’e girmek zorunda kalabilir” dedi.

İdlib’de çatışma başlarsa çok riskli ve çok kanlı bir süreç yaşanır. Bu süreçte Türkiye “gözlem noktaları”ndaki askeri unsurlarını korumak için dahi İdlib’e girebilir.

İdlib’deki silahlı unsurların Türkiye’ye girmesini önlemek için de bu mümkün.

Sivil kayıplar ve büyük bir trajediyi kim nasıl önleyecek burası meçhul.

Bedel ödüyoruz. Hem de çok ağır bir bedel.

Bu bedelin bir kısmını da sivil kayıpların yaşanmaması için ödüyoruz bu da bir gerçek.

İdlib’deki büyük final muharebesi Suriye iç savaşının son halkası olarak tarihe geçecek.

Türkiye hem bekası, hem toprak bütünlüğü hem de sivil kayıpların önüne geçmek için inisiyatif almak zorunda kalabilir.

Hasan Öztürk’ün yazısı