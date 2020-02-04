Hasan Öztürk: Rusya rejim güçlerini Türkiye’ye karşı daha ne kadar baskılayacak göreceğiz

Dün sabah erken saatlerde tüm haber merkezlerini alarma geçiren o mesaj Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) geldi:

“İdlib’te çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlarımıza, bulunacakları yerler önceden koordine edilmesine rağmen Rejim unsurları tarafından yapılan yoğun topçu atışı neticesinde, 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1’i ağır 9 silah arkadaşımız yaralanmıştır.”

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Bu ilk bilgiden sonra kayıp sayımız arttı. 5 asker ile 3 sivilimiz şehit oldu. Saldırıya misliyle cevap verildi.

Saldırının Cumhurbaşkanımızın Ukrayna ziyaretinin başlamasına saatler kala yapılması da başka bir mesaj olarak düşünülmelidir.

Çünkü, Türkiye Libya’da Hafter güçlerine zımni destek veren Rusya’ya Ukrayna ile askeri anlaşma ve hibe ile karşılık vermiştir.

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Rusya bu saatten sonra İdlip’deki rejim güçlerini Türkiye’ye karşı ne kadar baskılayacak göreceğiz.

Hasan Öztürk’ün yazısı