Hasan Öztürk: Ladin’i Suudi Arabistan’da devşirdiler, Türkiye’de de onlarca genc

Neydi Yeşil Kuşak Projesi? Ya da “Fuat Doğu’nun büyük gayretiyle” Türk okuyucusuyla buluşturulan tercüme kitaplar hangileriydi?

Ladin’i Suudi Arabistan’da devşirdiler. Türkiye’de de onlarca genci. Onların türevleri daha sonra DAEŞ oldu bilmem ne oldu. Ama hep oldu. Ve ne hikmetse ne İslam’a ne ümmete ne de memlekete faydaları oldu.

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Bir nesil heba olup gitti.

Bugün de başka bir projenin kurbanı olmak üzere gençlerimiz.

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Şu cemaat, tarikat meselesine bir de böyle baksak hiç fena olmaz öyle değil mi?

Ne dersiniz?

Hasan Öztürk’ün yazısı