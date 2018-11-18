Hasan Öztürk: Kurucu iradeyle barışarak yola devam etmekten başka seçenek yoktur

Bu sosyal medyadaki sahte hesapların kimlere uzandığını biliyoruz. Ne yapmak istediklerini de biliyoruz.

Zira, bu memlekette iç barış olmazsa nelerin olabileceğini de biliyoruz.

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Ve biz Cumhuriyet Mitingleri ile denenen, 2013’ün Mayıs ayında başlayan Gezi provokasyonunda denenen, bütün bu unsurlara ayrılıkçı terör örgütü PKK’yı da eklemlendirerek denenen iç çatışmayı derinleştirme operasyonlarını biliyoruz.

Nihayet 15 temmuz 2016’daki darbe ve iç işgal girişimiyle, “otorite boşluğu oluşturularak” toplumsal kesimlerin ve elinde silah bulunduranların birbirine karşı kazananı olmayan bir iç savaşa itilmek istendiğini biliyoruz.

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Bütün bu bildiklerimizin sonucunda, bir gerçek kalıyor geriye.

Türk milletinin her bir ferdi olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu iradesiyle bir şekliyle barışarak yoluna devam etmesinden başkaca bir seçenek yoktur. İç çatışmanın panzehiri budur.

Hiç olmazsa asgari özen, asgari saygı!

Hiç sevmesen de, hiç onaylamasan da hiç savunmasan da… Hiç olmazsa hassasiyetleri kaşımamak adına..!

Dindarı, muhafazakarı ile laik, sekülerleri ancak böyle bir arada tutabileceğimize inanıyorum.

Hasan Öztürk’ün yazısı