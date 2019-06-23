Hasan Öztürk: Her defasında ‘Öcalan’ı İmralı’ya canlı canlı gömenler PKK ve uzantılarıdır’ diyoruz

Hatırlarsanız 2013 Nevruz’unda Öcalan, “Artık silahlı unsurlarımızın sınır ötesine çekilmesi aşamasına gelinmiştir” demişti.

Ne var ki PKK’nın Hasan Cemal gibi akıl hocaları ve Amerika gibi sahipleri bu çekilmenin önüne geçmişti ve çatışmaların yeniden başlama sürece yaşanmıştı. İşte bu yüzden her defasında “Öcalan’ı İmralı’ya canlı canlı gömenler PKK ve uzantılarıdır” diyoruz.

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Hele ki son mektup krizi artık rekabetin hangi seviyeye yükseldiğini gösteriyor.

İki gün önce Öcalan’ın bir akademisyen eliyle gönderdiği mektup ortaya çıktı. Mektuptan daha önce haberdar olan HDP’nin eski eş başkanı Edirne’deki cezaevinden alelacele peş peşe tivitler atarak “CHP adayına”oy istedi.

Oysa Öcalan mektubunda, “Tarafsız kalın” demişti.

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Hasan Öztürk’ün yazısı