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Yaramazlara biraz batar!

Hasan Öztürk: Gül’ün CHP’nin, FETÖ’nün bir tuzağı olarak düşünülen formüllerde yerinin olmadığına inanıyoruz

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İstanbul’daki bazı “operasyonel” sivil toplum kuruluşlarında “Erdoğan’ın karşısına Gül aday olarak çıkarsa hangisini destekleyelim?” sorusu üzerinden yapılan tartışmalarda, “Gül” ismi öne çıkmış. Hatta o sivil toplum kuruluşunun yönetiminde bu yüzden çatlak oluşmuş.

Peki, sadece “Erdoğan’ı tasfiye etmek” üzere geliştirilen bu senaryoya 11’inci Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül nasıl “evet” diyecek?

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Dava adamlığı, kaderdaşlık, yol arkadaşlığı, vatanperverlik düşüncesi ile “Erdoğan’ın tasfiye edilmesi” düşüncesi nasıl yan yana gelecek?

16 Nisan referandumunda “hayır” demek ile, Erdoğan’ı tasfiye etme düşüncesi aynı şey asla değildir, olamaz.

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O gün, “Parlamenter sistemin devamından yana” oy kullananların bugün, sırf Erdoğan tasfiye edilecek diye kurulan büyük tuzakta yer alması kabul edilebilecek bir şey değildir.

Biz Sayın Gül’ün CHP’nin, FETÖ’nün ve onların arkasındaki kurmay zekanın bir tuzağı olarak düşünülen formüllerde yerinin olmadığına inanıyoruz.

Hasan Öztürk’ün yazısı

 


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