Hasan Öztürk: Ege kıyılarında yürürken epeyce tedirgin oldum…o gözler, o sözler, o tutum ve davranışlar

İstanbul’un en muhafazakar merkez semtlerinden birinde yaşıyorum. Ve inanın geçen hafta Ege kıyılarında karşılaştığım “ötekileştirme”nin ve ayrıştırmanın yüzde birinin yaşadığım semtte kendisi gibi düşünmeyenlere yapıldığına şahit olmadım 20 yıldır.

Bırakın ötekileştirmeyi…. Bu köşede hem de Ramazan ayında yazdım. Hırka-ı Şerif Camii civarındaki kafe ve çay ocaklarında, sigara içen, kahve içen, yemek yiyen insanların birine bir Allah’ın kulu “ne oluyor” demedi, demez de…

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Lakin Ege kıyılarında yürürken epeyce tedirgin oldum. O gözler, o sözler, o tutum ve davranışlar.

Oysa ötekine tahammülsüzlük Batı’nın faşist kafa yapısına ait. Bize ait olmayan, bizde yaşama şansı bulmayan bir düşünce biçimi. CHP’deki ötekine tahammülsüzlüğün nedeni o sorunlu Batı kafasından başkası değildi. Lakin bir CHP’li Batı’ya gitse o da öteki muamelesi görüyor. Bunu da mı düşünmüyorlar?

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Hasan Öztürk’ün yazısı