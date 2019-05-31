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Yaramazlara biraz batar!

Hasan Öztürk: Daha önce Kuzey Irak’a girip-çıkılırken bugün artık çıkılmıyor

Ve bu açıklamalardan kısa bir süre sonra da Hakkari karşısındaki alanlarda, Kuzey Irak içlerinde yaklaşık 15 kilometrelik bir güvenlik kuşağı kurulduğu ortaya çıkmıştı.

Yani Pençe Harekatı’nın temelleri 2017’nin sonunda atılmış, 2018’de yürürlüğe girmiş, bugün de ileri düzeye çıkmıştır.

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Daha önce ‘sıcak takip‘ şeklinde Kuzey Irak’a girip-çıkılırken bugün artık girilen yerlerden çıkılmıyor.

Pençe Harekatı TSK’nın Kuzey Irak’taki tahkimatını güçlendirecek, Hakurk üzerinden Kandil’e yürümenin yolunu açacak.

Sınırlarımız değişmeyecek ama terör örgütleri sınırlarımızın dışından da artık tehdit unsuru olmayacak.

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Hasan Öztürk’ün yazısı

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