Hasan Öztürk: Çamlıca Camii aynı zamanda bir meydan okumadır

Anadolu yakasına yapılan Çamlıca Camii aynı zamanda bir herveledir. Meydan okumadır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 2014 yılının 12’nci ayının 3’ünde Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yaptığı bir konuşma var. O konuşmada, konuyu Külliye’ye getiriyor ve şunları söylüyor: “Biz büyük bir devlet olmanın gayreti içerisindeyiz ve bu gayretimizi de sürdüreceğiz. İstanbul’da bir Dolmabahçe Sarayımız var, hâlâ onunla övünürüz. Bir Topkapı Sarayımız var, hâlâ onunla övünürüz. Bizden sonra gelen nesillere ‘Acaba bizden öncekiler bize ne bıraktı?’ diye sorduklarında, ortaya koyduğunuz bir eseriniz var mı? Buna bakın, bununla övünün.”

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Devamında da şöyle diyor: “İslam Ansiklopedisi’nin içerisinde öyle zannediyorum ki ‘hervele’ kelimesi de yerini almıştır. Ben inanıyorum ki artık bu millet ‘hervele’ yapıyor.”

Hasan Öztürk’ün yazısı