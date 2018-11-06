Hasan Öztürk: Ak Parti’nin muhtemel adaylarıyla ilgili olumsuz haberlerin kaynağı Ak Parti’den maalesef

Baştan söyleyeyim. Ak Parti’nin potansiyel adayları arasındaki tatlı rekabet, kekremsi bir hal almak üzere.

Daha net söyleyeyim, Ak Parti’nin muhtemel adaylarıyla ilgili çıkan olumsuz haberlerin kaynağı yine Ak Parti içinden, maalesef!

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Örnek mi istiyorsunuz? Mesela, Marmara’nın önemli bir büyük şehrinde tarihi saat kulesinin tepesine yıllar önce pvc’den bir kat konmuş! Ama ne hikmetse tam da bu dönemde gündeme gelivermiş. İlginç değil mi?

Yine mesela, Ege’ye ve Marmara’ya kıyısı olan bir büyük şehirde, belediye başkanının yakınlarıyla ilgili iftiraya kadar uzanan iddialar yazılıp çizilir olmuş.

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Küçük bir araştırma neticesinde ortaya şöyle bir gerçek çıkıyor: Bütün bu tartışmalı meselelerin ana kaynağı Ak Parti’nin içinde. Muhtemel aday adayları arasındaki rekabet bazı yerlerde centilmenlik dışına çıkmış görünüyor!

Hasan Öztürk’ün yazısı