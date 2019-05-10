Hasan Öztürk: Ak Parti içerisinde bir ‘iyilik hareketi’ olarak muhalefet yapılacak

Hatta yazının yayınlanmasından birkaç gün sonra Sayın Davutoğlu’nun “manifesto” denen ama Ak Parti ve Erdoğan eleştirisinden başka bir şey olmayan metni çıktı ortaya. (Burada yanıldığımı söylemeliyim. Ben altında başka isimlerin de imzasının olacağı bir deklarasyon beklerken, tek bir imza ile yayınlanan manifesto çıktı ortaya. Gerçi, Davutoğlu medyasında ‘ortak akıl’ ile bir metin hazırlandığı yazıldı.)

Sonra benim kulağıma kadar ulaştırılan şu bilgiyi yaydılar: “Parti kurulmayacak. Ak Parti içerisinde bir ‘iyilik hareketi’ olarak muhalefet yapılacak.”

Reklam

Hasan Öztürk’ün yazısı