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Hasan Cemal’in yurtdışı yasağı kaldırıldı, pasaportu iade ediliyor

T24 yazarı gazeteci Hasan Cemal’e yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı. Twitter’dan açıklama yapan Hasan Cemal, “Pasaportum iade ediliyor” dedi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Dün sabah saatlerinde Berlin’e gitmek için İstanbul Havalimanı’na giden Hasan Cemal’in pasaportuna el konmuştu. 

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Hasan Cemal’in avukatı Fikret İlkiz, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurarak, yurt dışına çıkış yasağını içeren adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını istemişti.

Cemal’in yazarı olduğu T24’ün haberine göre, Hasan Cemal’in avukatı Fikret İlkiz’in, yurt dışına çıkış yasağını içeren adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına ilişkin talebini değerlendiren İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi, yurt dışı yasağını kaldırdı. Mahkemenin kararında ‘sanık hakkında kalan bakiye ceza miktarının nazara alındığı’ belirtildi.

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