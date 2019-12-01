T24 yazarı gazeteci Hasan Cemal’e yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Bu sabah saatlerinde Berlin’e gitmek için İstanbul Havalimanı’na giden Hasan Cemal’in pasaportuna el kondu.

Fotoğraf: DHA

Eşiyle birlikte 12:30 uçağıyla Almanya’nın Berlin kentine gitmek için İstanbul Havalimanı’na giden Hasan Cemal’e polisler tarafından hakkında yurt dışına çıkış yasağı olduğu bildirildi. Polislerin pasaportuna el koymasının ardından Hasan Cemal’e imzalatılan tebliğ tebellüğ tutanağında, yurt dışına çıkış yasağının tarihinin 11 Kasım 2019 olduğu kaydedildi.

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Hasan Cemal’in Fikret İlkiz, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurarak, yurt dışına çıkış yasağını içeren adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını istedi.

Fotoğraf: T24

İlkiz, 3 ay 22 gün infazı bulunan ve cezası ertelenen Hasan Cemal hakkında tutuklama kararı da bulunmadığına ve dosyanın Yargıtay incelemesinde olduğuna işaret ederek tedbir kararının kaldırılmasıyla pasaportun iadesini talep etti.