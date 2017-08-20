Hasan Cemal: Türkiye Cumhuriyeti’nin bir bakanı linç çağrısı yapıyor

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Türkiye Cumhuriyeti’nin bir bakanı, Cumhurbaşkanı’nın damadı çıkmış kürsüye insan boğazlamaktan, insan boğmaktan söz ediyor.

Düpedüz suç işliyor. Nefret saçıyor. İnsanları hedef gösteriyor. Linç çağrısı yapıyor.

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Olacak şey değil.

İnsaniyet bunun neresinde?

Hak hukuk bunun neresinde?

Türkiye’de gerçekten bağımsız ve özgür bir medya olsa, o haber bugün Hürriyet’in eteklerinde böyle küçücük sıkışıp kalmazdı.

Kamuoyu çoktan ayaklanmış olurdu.

Ve o Damat Bey bakanlık koltuğundan uçmuş, soruşturma dosyaları açılmış, hakkında fezlekeler hazırlanmış olurdu.

Ama tık yok.

Ne kadar hazin, ne kadar acıklı.

Hasan Cemal’in yazısı