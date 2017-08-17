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Yaramazlara biraz batar!

   
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Hasan Cemal: Trump’a rağmen Amerika’da demokrasi işlemeye devam ediyor

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Trump, seçim sandığından çıkmış olsa bile her istediğini, her aklına eseni yapamıyor.

Demokrasi bu sayede, Trump’a rağmen işliyor.

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Yargı bağımsız olduğu için… Güçler ayrılığı işlediği için… Özgür medya görevini yaptığı için…

Büyük iş dünyası sinmediği için… Üniversiteler üniversite kavramına sadık kaldığı için…

Entelektüeller, gerçeğin bir değil bin yüzlü olduğunu bildikleri için, gerçeği sorgulama görevini elden bırakmadıkları için…

Bütün bunlardan dolayı, Başkan Trump’a rağmen Amerika’da demokrasi işlemeye devam ediyor.

Hasan Cemal’in yazısı

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