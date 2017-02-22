Hasan Cemal: Hayır çıkarsa Erdoğan çok daha sertleşebilir

Evet çıkarsa ne olacak? Hayır çıkarsa ne olacak?

Öngörmek zor.

Benim oyum HAYIR.

Hayır çıkarsa…

Erdoğan siyaseten büyük bir darbe almış olacak… Kendi partisi içinde sıkışmaya başlayacak… Erdoğan’a karşı olanların manevra alanı genişleyecek… Daha nefes alınacak…

Ama unutmayın!

Hayır çıkarsa, bu kez Erdoğan, tüm ipleri elinde tutabilmek için bugünkünden çok daha sertleşebilir.

Peki ya EVET çıkarsa?..

Rejimin adı dikta olacak, diktatörün adı da Erdoğan!

Ama yarın ne olacak sorusu yine de geçerliliğini korumaya devam edecek.

Hasan Cemal’in yazısı