Hasan Cemal, Erdoğan’ın nasıl gideceğini yazdı: Beş parti bir araya gelmeli

Gazeteci Hasan Cemal, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ‘göndermek için’ muhalefetin sonbaharda ortak bir platformda buluşarak, bir demokrasi deklarasyonu ile sahneye çıkması gerektiğini yazdı.

Cemal, T24’teki ‘Erdoğan nasıl gider?’ başlıklı yazısında özellikle 23 Haziran’dan sonra, yani Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul seçimini kazanmasıyla birlikte Erdoğan’ın altındaki zeminin hızla kaymaya başladığını ifade etti.

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İktidar ve muhalefet cephesindeki belirtilere göre Erdoğan’ın ‘gidici’ olduğunu savunan Cemal, Erdoğan’ın koltuğuna demokratik kurallar içinde veda etmesinden başka çare olmadığını yazdı.

Cemal’in Erdoğan’ı ‘göndermek’ için muhalefeti ortak bir platformda buluşmaya ve ‘Ekrem İmamoğlu stratejisi’ni benimsemeye çağırdı yazısı şöyle devam etti:

“Muhalefet partilerinin sonbaharda, ortak bir platformda buluşarak -ve çok fazla ayrıntıya girmeden- kamuoyuna bir demokrasi deklarasyonu yapmalarıdır.

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Bunu yaparken de:

‘İmamoğlu stratejisi’ni benimsemeleri…

Bağırıp çağırmaktan kaçınmaları…

Düşmanlaştırıcı, kutuplaştırıcı dilden sakınmaları gerekiyor…

Muhalefet böyle bir çizgiyi izlerse, Erdoğan’ı usul usul göndermenin yolu daha zahmetsiz açılır diye düşünüyorum.

Bunun için de ilk adım, demin altını çizdiğim gibi, beş muhalefet partisinin (CHP, HDP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Gül-Babacan partisi) eylül-ekimde bir ‘demokrasi manifestosu’yla sahneye çıkmaları ve yeni anayasal düzeni parlamento zemininde tartışmaya açmalarıdır.

Neden olmasın?..”