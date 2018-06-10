Hasan Cemal: 24 Haziran’da HDP yüzde 10’u, Muharrem İnce yüzde 30’u geçsin, Erdoğan ikinci turda gitsin!

CHP lideri Kılıçdaroğlu çok haklı:

24 Haziran’da

ya demokrasi,

ya diktatörlük

diyeceğiz!

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Bunun ortası yok.

Türkiye, iyiler ve kötüler diye bölündü. Kutuplaştırıldı. Düşman kamplara, keskin cephelere bölündü. Türkiye’de demokrasinin canına böyle okundu.

Hukuk ölümcül darbelere yedi. Özgürlükler yok edildi.

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Bunları yapan Tayyip Erdoğan’dan, ya da Erdoğan’ın “Saray iktidarı”ndan başkası değil. Daha hâlâ tek adam olarak bütün iktidar dizginlerini kendi elinde toplamanın peşinde.

Erdoğan Türkiye’yi öyle bir noktaya getirmiş durumda ki, artık Kürtçe ıslıkla marş söylemek de yasak! Cezası 8 yıldan 27 yıla… Ama yazın bir kenara. Erdoğan çöküş sürecinde. Ve Erdoğan’ın çöküşünü hızlandırmak da bizim elimizde. Bu açıdan ilk tarih 24 Haziran.

Ve oyumu bugünden açıklıyorum: Oyum, HDP ile Muharrem İnce’ye!

Sloganıma gelince: 24 Haziran’da HDP yüzde 10’u, Muharrem İnce yüzde 30’u geçsin, Erdoğan ikinci turda gitsin!

Hasan Cemal’in yazısı