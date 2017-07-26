Hasan Bülent Kahraman: Türkiye AB’den ve ABD’den kopuyor, bu kesin

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Kadir Has Üniversitesi, Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması’nı yayınladı. Son derecede önemli bulgular içeren bir çalışma.

Şimdi durum şu: Türkiye AB’den ve ABD’den kopuyor. Bu kesindir. Halk dış politikayı böyle görüyor.

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Buna mukabil Avrupa konusunun ben daha derin izlere sahip olduğu kanısındayım. Çünkü iki önemli soruya verilen iki ilginç cevap var. Bir, Türkiye ABD’den sonra OD Baharı ertesinde bölgenin geleceğini belirleyecek ülke olarak görülüyor. Çok önemli bir bulgu. İki, Türkiye’nin Müslüman ülkelere rol modeli olduğuna inanların oranı % 75 ki, bu % 68’den buraya gelmiş.

Bu olgular yan yana gelince ortaya bir profil çıkıyor. Kesinlikle ilginç, yeni boyutlar içeren, toplumdaki, sadece algıyla değil, anlayışla da bütünleşen bir yapı bu.

Hasan Bülent Kahraman’ın yazısı