Hasan Bülent Kahraman: Solun erimesiyle ortaya çıkan boşluğu ırkçı sağ dolduruyor

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Irkçılık ve aşırı sağ niye şimdi uzun bir uyku döneminden sonra bu şekilde öne çıktı? Zor soru bu. Ayrıntılı tahliller istiyor.

Ama bir kesin gerçek şu: solun zayıflamasıyla hatta erimesiyle ortaya çıkan boşluğu ırkçı sağ dolduruyor.

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Neticede insanlar bir hâkimiyet olarak üstlerine binen liberal ekonomi politikalarından, büsbütün kendilerini ezen eşitsiz gelir dağılımından, her ülkenin içinde var olan zengin, kendisini toplumun geri kalan kısmından ayrıştıran ve lüksle yaşayan ‘beyaz’ kesiminden yılan çevreler aşırı sağa kayıyor. Kontrolsüz bir ideoloji olduğu için de kısa sürede başka boyutlar kazanıyor.

Hasan Bülent Kahraman’ın yazısı