Hasan Bülent Kahraman: Manasız ve artık işlevini yitirmiş mekanizmaların değiştirilmesi şart

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Üniversite yerleştirmelerinin ve puanlama hatalarının sorun olduğunu kabul etmek gerekir. Gerek öğrenciler ve psikolojileri açısından gerekse üniversitelerin kontenjanlarını ayarlamaları yönünden bu durum ciddidir.

Herkes onu konuşuyor. Ama tek problem o değil. İkinci bir dert daha var: dolmayan kontenjanlar. Neredeyse yarısını dolduramadığımız bir artık kontenjan gerçeğiyle yüz yüzeyiz.

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(…) bugünkü manasız ve artık işlevini yitirmiş mekanizmaların değiştirilmesi şarttır. Aksinde ısrar etmek Türkiye’yi, gençleri ve eğitim sistemini gereksiz yere yormaktır. Hepimize yazık.

Hasan Bülent Kahraman’ın yazısı