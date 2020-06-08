Hasan Basri Yalçın: Yeni bir dünya kurulduğunun farkında mıyız?

Yeni bir dünya kurulduğunun farkında mıyız? Amerikan merkezli liberal düzen tüm kurumlarıyla sarsılıyor. Buradan ne tür bir düzen çıkacağı henüz belli değil. Ancak asıl önemli olan bu belirsizlik dönemlerinde pozisyon alabilmek.

Belirsizlik içinde risk ve tehdit barındırdığı kadar fırsat ve özgürlük de barındırır. Önemli olan sizin nasıl hazırlık yaptığınızdır. Eğer bu belirsizlik dönemlerinde yeterince güçlü durabilirseniz tehdit dediğiniz her olay birer fırsata dönüşebilir.

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Aydınlığa çıktığımızda kimin elinde ne var ne yok hep beraber göreceğiz. Karanlıkta hazırlığını iyi yapanlar aydınlıkta daha rahat olacak.

Hasan Basri Yalçın’ın yazısı