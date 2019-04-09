Hasan Basri Yalçın: Varsayalım Türkiye S-400’lerden vazgeçti, Rusya ile güven bunalımı doğabilir

Varsayalım Türkiye bu tehditlerden etkilenerek S-400’lerden vazgeçti. Sonuçlarını düşündünüz mü? Rusya ile ciddi bir güven bunalımı doğabilir. Dahası S-400 almasak bile Patriotlar da gelmeyecektir. F-35’lerin ne olacağını Allah bilir. Gerçekten tüm bu riskleri alarak Türkiye S-400’lerden vazgeçse F-35’lerin garanti olduğunu kaç kişi iddia edebilir. Aksine Amerika aynı uzlaşmaz tutumunu sergilemede daha rahat hale gelir. Halbuki S-400’ler alındığında Amerika F-35’leri vermese bile en azından S-400’ler elde edilmiş olacak. Ortada böyle bir hesap varken, kimse Türkiye’nin S-400’lerden vazgeçmesini rasyonel bir tercih olarak sunamaz.

Hasan Basri Yalçın’ın yazısı