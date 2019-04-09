Hasan Basri Yalçın: Varsayalım Türkiye S-400’lerden vazgeçti, Rusya ile güven bunalımı doğabilir

Varsayalım Türkiye bu tehditlerden etkilenerek S-400’lerden vazgeçti. Sonuçlarını düşündünüz mü? Rusya ile ciddi bir güven bunalımı doğabilir. Dahası S-400 almasak bile Patriotlar da gelmeyecektir. F-35’lerin ne olacağını Allah bilir. Gerçekten tüm bu riskleri alarak Türkiye S-400’lerden vazgeçse F-35’lerin garanti olduğunu kaç kişi iddia edebilir. Aksine Amerika aynı uzlaşmaz tutumunu sergilemede daha rahat hale gelir. Halbuki S-400’ler alındığında Amerika F-35’leri vermese bile en azından S-400’ler elde edilmiş olacak. Ortada böyle bir hesap varken, kimse Türkiye’nin S-400’lerden vazgeçmesini rasyonel bir tercih olarak sunamaz.
SON HABERLER
Güncel veri: AKP’ye göre CHP’li İmamoğlu 14 bin 848 oy önde
Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı içim yarışan CHP’li Ekrem İmamoğlu ile AKP’li Binali Yıldırım’ın oy farkı 14 bin 848.
Hindistan seçime gidiyor: 900 milyon kişinin oy kullanma işlemi 39 gün sürecek
Bu hafta, dünya nüfusunun sekizde birinden kalabalık olan 1.3 milyarlık Hindistan yeni parlamentoyu belirlemek için seçime gidiyor. 900 milyon seçmenin oy kullanacağı seçim 11 Nisan’da başlayıp 19 Mayıs’ta sona erecek, başka deyişle oy verme işlemi 39 gün sürecek. Sayım 23 Mayıs’ta.
Kadını sokakta döven polise 740 lira ceza, müdahale etmeyen polise beraat
aklı dengesi yerinde olmayan bir kadını copla vurup yere düşürdükten sonra tekmeleyerek döven polis memuru İ.K. (48), ‘tahrik’ ve ‘iyi hal’ indirimleri yapılarak 740 lira para cezasına çarptırıldı, ceza ertelendi.
Alman basınından havalimanı yorumu: İstanbul, Berlin’in başaramadığını başardı
Alman basını, yeni açılan İstanbul Havalimanı’yla ilgili yorumlarında “İstanbul, Berlin’in başaramadığını başardı” derken, inşa aşamasında doğaya verilen zarar için “Umursamazlık siyasetinin faturası ağır olabilir” değerlendirmesini yaptı.
Fransa’nın ilk kadın imamı: Sorun dini metinlerin ataerkil bakış açısıyla okunması
İslamolog Kahina Bahloul, Fransa’nın başkenti Paris’te açılacak olan ‘Liberal Cami’ projesinin iki kurucusundan biri.