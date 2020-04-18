Hasan Basri Yalçın: Ülkede muhalefetin gerçeklikle bağının zayıfladığını konuşuyoruz

Ülkede muhalefetin büyük oranda gerçeklikle bağının zayıfladığını konuşuyoruz. Muhalefet liderlerinin ‘düşman’ Erdoğan imgesi üzerinden yarattıkları korku ve nefret ikliminin yaygınlık kazandığını biliyoruz. Her gün saçma sapan iddiaların etrafa yayıldığına şahitlik ediyoruz.

Daha beteri muhalif seçmenin bir kapalı devreye hapsedildiğini düşünüyoruz. Bu da algının gerçeklere kapalı olduğu fikrini yaratıyor. Belli yayın organlarında planlı ve sürekli üretilen bir algının muhalif seçmeni esir aldığı doğru.

Hasan Basri Yalçın’ın yazısı