Hasan Basri Yalçın: Üç beş ipsiz Kongre binasını bastı ve beş saatin sonunda çıkartıldı, nedir yani?

Ortadoğu’ya demokrasi ihraç etmek için ülkeler işgal eden, bu uğurda yüz binlerce sivilin ölümüne neden olan Amerika meğerse ciddi bir demokrasi sıkıntısı yaşarmış. Trumpçılar seçim sonuçlarını kabul etmezken Bidencılar barışçıl gösterilere bile tahammül edemez hale gelmiş.

Böyle şeyler görünce üzülüyorum. Amerikalı dostlarıma hatırlatmak istiyorum. Demokrasi sadece sandıktan ibaret değil. Barışçıl gösterilere de tahammül gösterilmeli. Üç beş ipsiz Kongre binasını bastı ve beş saatin sonunda çıkartıldı. Nedir yani? Gören de Kongre binası savaş uçaklarıyla bombalandı zanneder. Hepi topu bir kürsüyü alıp götürmüşler. Ama Bidencılara sorarsanız bunlar dünyanın en büyük teröristleri ve en azılı darbecileri. Yanlış anlaşılmasın. Hiçbir suçu ve hiçbir suçluyu masum göstermeye çalışmıyorum. Sadece Amerikalı dostlarımıza biraz empati çağrısında bulunuyorum. Dünyanın dört bir tarafına yaşattıkları zulmün onda birini görünce feleklerini şaşırdılar. Fırsat bulurlarsa Trump’ı ve takipçilerini asarlar. Bundan zerre kadar şüphem yok.

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Hasan Basri Yalçın’ın yazısı