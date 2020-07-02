Hasan Basri Yalçın: Twitter bu ülkede ofis açmadığı müddetçe yasaklanmalı

Twitter hala Türkiye ile işbirliği yapmıyor. ABD, Fransa, Çin, İngiltere, Almanya ve diğer bazı devletler bu Twitter’dan hesap sorabiliyor ama iş bize gelince nedense özgürlük meselesi haline dönüşüyor. Yok öyle iş. Şahsen devletin alacağı her türlü tedbiri destekliyorum.

Twitter bu ülkede ofis açmadığı müddetçe yasaklanmalıdır. Bu da bir çeşit terör ve düzensizlikle mücadeledir. Sosyal medya da hukuka bağlı hale getirilmelidir.

Hasan Basri Yalçın’ın yazısı