Hasan Basri Yalçın: Türkiye’nin F-16’ları Libya’da devreye sokması kaçınılmaz gibi

Suriye iç savaşından da çok iyi biliyoruz ki, hava üstünlüğü kilit öneme sahip. Türkiye’nin de artık F-16’ları Libya’da devreye sokması kaçınılmaz gibi. Uzmanlardan Vatiye Hava Üssü ve çevresinin yeterli yüksekliğe sahip olmadığından, radar sistemleriyle korunmasının çok kolay olmadığını ve bu nedenle de F-16’ları orada konuşlandırmanın tehlikeli olabileceğini duyuyoruz.

Suriye’de canımızı çok yakan hava üstünlüğü senaryosunun kendisini tekrar etmesini istemiyorsak bir an önce teknik risklere bir çözüm bulup siyasi iradeyi ortaya koymak zorundayız. Risk zaten her yerde. Teknik risk var diye göz göre göre tüm kazanımları kaybedemeyiz. Madem başladık. Devam edelim. Biraz da çabuk olalım. Zira karşı taraf zaman kazanmaya çalışıyor.

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Hasan Basri Yalçın’ın yazısı