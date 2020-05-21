Hasan Basri Yalçın: Türkiye’nin dogmatik planlara takılıp kalmasını kimse beklemesin

Konu askeri operasyonlar olduğunda dikkatli olmakta fayda var. Savaşların hızla değişen doğası vardır. Çok fazla risk barındırır. Bu nedenle soranlar oluyor.

Türkiye’nin bu müdahalelerinin sonu ne olacak? Ne kadar orada kalacak? Kalmaktan maksat nedir? Başarının göstergesi nedir? Bu sorulara verilebilecek net bir cevap yok. Zaten böylesi bir ortamda net bir cevap vermeye kalkışmak son derece yanlış olur.

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Dünya bir güç boşluğunun içindeyken, kimin ne plan yaptığı belirsizken, Türkiye’nin dogmatik planlara takılıp kalmasını kimse beklemesin. En başta Amerika’nın önümüzdeki yıllarda nasıl bir yol izleyeceğini bilmiyoruz.

Hasan Basri Yalçın’ın yazısı