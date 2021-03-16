Hasan Basri Yalçın: Türkiye uzun soluklu ortaklıklara en az ihtiyaç hisseden ülke

Seçenekler çok geniş değil. Çünkü sistem içinde ciddi bir güvensizlik ve belirsizlik hâkim. Herkes kurtarabildiğinin peşinde ve yalnız kalmamaya gayret ediyor. Ama asıl itibarıyla hepsi yalnız. Ortada kuralları ve işleyişi belirli bir siyaset akışı olmadığı için uzun soluklu ortaklıklar mümkün olmuyor. Eskiden işler kolaydı. Herkes Amerika’ya bakar ve ona göre pozisyon alırdı. Şimdi Amerika’ya bakanlar, ne gördüklerini tarif edemiyor. O nedenle de her konu başlığında farklı tutumlar ortaya çıkıyor. Böyle bir düzlemde iyi bir değerlendirme yapmak için kimin kiminle ortaklık yaptığına değil, kimin hangi olaydan ne kazandığına bakmak gerekir. Türkiye açısından bu değerlendirmeyi yaptığınızda karşınıza iyi bir resim çıkıyor. Öncelikli gündem maddeleri olarak görülebilecek neredeyse tüm başlıklarda Türkiye eli en rahat olan ülke. Çünkü bir önceki dönemde en fazla sayıda güvenlik sorunuyla yüzleşti ve bunlardan güçlenerek çıktı. Türkiye kendi işini kendi görmeyi öğrendi. O nedenle zaten uzun soluklu ortaklıklara da en az ihtiyaç hisseden ülkedir diyebiliriz.

Hasan Basri Yalçın’ın yazısı