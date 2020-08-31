Hasan Basri Yalçın: Türkiye karşısında Yunanistan’a şans vermiyorum

Hem cepheyi genişletiyor hem de güvensiz sulara doğru yelken açıyor. Meis’e asker sevk etmesi Türkiye ile Yunanistan arasındaki tüm diğer alanlara dair anlaşmaların yeniden tartışmaya açılmasına neden olabilir. 12 Adalardan Batı Trakya’ya kadar her konu artık gündem maddesidir. Türkiye basitçe bütün bu adalardaki silahlanma faaliyetlerini gerekçe göstererek kendine yeni bir diplomatik zemin açabilir. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı bir açıklamaya dikkat ederseniz Batı Trakya’daki Türklere yönelik ayrımcı Yunan tutumu da bu yeni gündem maddelerinin başında gelecek.

Sanırım Türkiye’nin acele etmesine pek gerek yok. Yunanistan sıkıştıkça kendi bindiği dalları kesmeye devam edecek gibi duruyor. Taşlar yerinden oynuyor dememizin bir sebebi var. Lozan gibi istikrarlı bir anlaşma bile sarsıntı geçiriyor. Yüz yılda bir ortaya çıkan bu değişim dönemine kim daha hazırlıklı ise o daha karlı çıkacaktır. Şahsen ben Türkiye karşısında Yunanistan’a şans vermiyorum.

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Hasan Basri Yalçın’ın yazısı