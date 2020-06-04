Hasan Basri Yalçın: Trump şimdilik iyi idare ediyor, kaybetmezse büyük kazanır

Küresel sermayenin buna cevabı iletişim araçları üzerinden ve beyaz yakalıları sahneye sürmek şeklinde oldu. Benzer tezgahlar her yerde kuruluyor. Buna göre, Amerikan ekonomisini yerelleştirme vaadi veren Trump’ın bir kez daha seçilmemesi lazım. Seçimlerden önce ülkeyi yönetemeyen bir Trump imajının oturtulması gerekiyor. O gitsin yerine Biden gelsin. Amerikan devlet makinesi küresel sermayenin korumasını tekrar üstlensin. Ama çok da başarılı olacaklarını sanmıyorum. Trump şimdilik iyi idare ediyor. Kaybetmezse büyük kazanır. O zaman yeni bir dünya düzeninin doğuşuna şahitlik edebiliriz. Onun ne kadar iyi bir düzen olacağı da ayrı bir mesele.

Hasan Basri Yalçın’ın yazısı