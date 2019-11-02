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Yaramazlara biraz batar!

Hasan Basri Yalçın: Suriye’de son durum

Rusya ile ortak devriyeler başlıyor. Sınırın on kilometre derinliğinde yapılacak olan devriyeler Türkiye’nin güvenliği için önemli. Bir ay öncesine oranla geldiğimiz noktada Türkiye’ninSuriye’de daha rahat bir konuma geldiğini söyleyebiliriz. Ancak bu çok da sorunsuz bir süreç olmayacak.

Benzer bir tecrübeyi Amerikalılarla yaşadık. Amerikan tarafı her seferinde ortak devriye teklifiyle geldi. Önce Münbiç sonra da Fırat’ın doğusunda devriyeler yapılacağı kararlaştırıldı. Ancak bir türlü beklenen ilerleme gerçekleştirilemedi.

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Bu tecrübeden hareketle Rusya’nın da sözünü tutup tutmayacağı konusunda ciddi endişeler doğması anlaşılabilir bir durum.

Hasan Basri Yalçın’ın yazısı

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